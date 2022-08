LIVE Sinner-Auger-Aliassime 6-2 6-7 1-6, ATP Cincinnati 2022 in DIRETTA: l’azzurro incanta ma si spegne e perde in rimonta. Il canadese vola ai quarti (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 03.38 Jannik Sinner esce di scena a Cincinnati! Come in Canada contro Pablo Carreno Busta, l’azzurro non va oltre gli ottavi di finale sul cemento d’oltreoceano perdendo contro Felix Auger-Aliassime con il punteggio di 6-2 (1)6-7 1-6 in due ore e ventotto minuti. Una sconfitta che brucia per l’italiano che avrebbe potuto guadagnare terreno in classifica in caso di vittoria. Eliminazione subita in rimonta dopo aver dominato per quasi due set prima di spegnersi sul quasi 5-2 a favore e crollare dopo i due match point non sfruttati nell’undicesimo gioco. Una battuta d’arresto che premia il caparbio canadese che sfiderà Borna Coric al prossimo turno. FINE TERZO ... Leggi su oasport (Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.38 Jannikesce di scena a! Come in Canada contro Pablo Carreno Busta,non va oltre gli ottavi di finale sul cemento d’oltreoceanondo contro Felixcon il punteggio di 6-2 (1)6-7 1-6 in due ore e ventotto minuti. Una sconfitta che brucia per l’italiano che avrebbe potuto guadagnare terreno in classifica in caso di vittoria. Eliminazione subita indopo aver dominato per quasi due set prima dirsi sul quasi 5-2 a favore e crollare dopo i due match point non sfruttati nell’undicesimo gioco. Una battuta d’arresto che premia il caparbioche sfiderà Borna Coric al prossimo turno. FINE TERZO ...

