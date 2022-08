LIVE MotoGP | GP Austria 2022 in DIRETTA | Oliveira comanda la FP1 su Miller | Vinales e Zarco | Bagnaia non forza

Leggi su oasport

(Di venerdì 19 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA10.27 Ancoraprocede su ottimi intermedi e chiude in 1:36.916 primo con 237 millesimi su Mir. Attenzione, Oira e Marini provano le slick! 10.26si rilancia ed è terzo in 1:37.543 a 390 millesimi, quarto Oira a 882 10.25 Joan Mir migliora ancora e scende a 1:37.153, Rins rimane secondo a 109 millesimi.sale in settima posizione a 1.587 10.24 Di nuovo in azionecon media e soft da bagnato, si rilanciano le Suzuki e vanno con i record nel T1 e T2 10.23 Joan Mir, con media e soft da bagnato, fa segnare il record in ogni settore e chiude il suo giro in 1:37.548 e sale in vetta con 323 millesimi su Rins. 10.22 Alex Rins torna in azione con doppia gomma media da bagnato e vola in ...