Lichen sclerosus vulvare di cosa si tratta

CarolaPulviren1 : Oggi presentiamo uno studio osservazionale su 31 pazienti con #lichensclerosus del #glande sottoposti ad intervento… -

Osservatorio Malattie Rare

... PAD Technology™, and is developing a pipeline of new first - in - indication therapies such as CKD - ap 3 - 5 (uremic pruritus),and Sjogren dry eye. MC2 Therapeutics has also ...... PAD Technology™, and is developing a pipeline of new first - in - indication therapies such as CKD - ap 3 - 5 (uremic pruritus),and Sjogren dry eye. MC2 Therapeutics has also ... Lichen vulvare, solo il tipo “sclerosus” è considerato malattia rara