Juve, Depay si continua a trattare: Cherubini valuta due alternative (Di venerdì 19 agosto 2022) La Juve ha in pugno Depay che non ha ancora trovato l'accordo con il Barcellona, Cherubini valuta due alternative. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l'olandese sarebbe vicino a vestire il bianconeri ma nonostante l'ottimismo la società continua a seguire Arnautovic e Martial. L'austriaco del Bologna è il piano B anche se difficilmente lascerà l'Emilia.

