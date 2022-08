«Inginocchiati o ti sparo»: video choc del capo gabinetto di Gualtieri. Che si dimette (Di venerdì 19 agosto 2022) In un filmato diffuso dal Foglio una lite violenta, con urla e minacce, che ha come protagonista Albino Ruberti. Tra i protagonisti anche il frattello di un candidato del Pd (che si ritira) Leggi su ilsole24ore (Di venerdì 19 agosto 2022) In un filmato diffuso dal Foglio una lite violenta, con urla e minacce, che ha come protagonista Albino Ruberti. Tra i protagonisti anche il frattello di un candidato del Pd (che si ritira)

