Incendi: notte di fuoco attorno a Palermo,residenti evacuati (Di venerdì 19 agosto 2022) residenti evacuati nella notte nelle colline attorno a Palermo a causa di diversi Incendi che hanno minacciato ville e abitazioni. Una lunga notte di fuoco tra Poggi Ridente, Poggio San Francesco e ... Leggi su notizie.tiscali (Di venerdì 19 agosto 2022)nellanelle collinea causa di diversiche hanno minacciato ville e abitazioni. Una lungaditra Poggi Ridente, Poggio San Francesco e ...

iconanews : Incendi: notte di fuoco attorno a Palermo,residenti evacuati - Lasiciliaweb : Notte di fuoco a Palermo Incendi hanno minacciato ville, abitazioni ed aziende. Fiamme anche nella discarica di Bel… - NewSicilia : 'Un incubo, con chiamate che si rincorrevano e che ci segnalavano sempre nuovi principi di incendi in zone sempre d… - iamexemi : Non esistono incendi che scoppiano per magia durante la notte, o per il troppo caldo. Sono TUTTI appiccati dall’uom… - telodogratis : Incendi: notte di fuoco attorno a Palermo,residenti evacuati -