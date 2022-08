(Di venerdì 19 agosto 2022) Lettrici e lettori di ZonaWrestling benvenuti in questa nuova puntata di. Nello scorso weekend si è svolto un altro bel PPV, ovvero Emergence. Nonostante i buoni match, non è praticamente cambiato alcun titolo. Josh Alexander, Mike Bailey e Jordynne Grace hanno mantenuto le loro cinture, mentre Rosemary e Taya Valkyrie le hanno perse, a beneficio di Chelsea Green e Deonna Purrazzo. Ma immergiamoci nella puntata! Black Taurus sconfigge Rey Horus, Laredo Kid e Trey Miguel (3 / 5) Heath sconfigge Kenny King (2,5 / 5) Dopo il match arriva l’Honor No More al completo che attacca Heath. Eddie Edwards vuole che PCO meni il loro nemico, ma il Frankestein diperde troppo tempo e Heath attacca Mike Bennett per poi scappare. BACKSTAGE: L’Honor No More sta discutendo a proposito del loro assalto fallito ma poi pensano alla loro ...

Zona_Wrestling : Impact 18.08.2022 E il nuovo #1 Contender è... - theshieldofspo1 : IMPACT 18-08-2022 – Risultati della puntata - TSOWrestling : Un quick report per scoprire cosa è successo durante l'ultima puntata di #IMPACTonAXSTV #TSOW // #TSOS - andrw_2022 : @vale_lizette @eenvvyyy @merlin_impact dottore cutscene potentially - LucaFilippi5 : RT @atlantidelibri: @gparagone quelli che chiedono di uscire dall'Unione Europea per finire in default, una sicurezza: -

Tuttowrestling

... and recently won Digiday'sMedia Awards for 'Best Video Programming and Distribution Strategy. the success of strategic actions Loop Media is taking, and theof strategic transactions. ......indicating that the Company was not in compliance with NYSE's continued listing standards, ... The notice has no immediateon the listing of Shapeways' common stock on the NYSE, subject to ... Fissato il main event di Bound for Glory 2022 Il team miHoYo si appresta a mostrare delle scene di gioco inedite di Honkai Star Rail nella cornice mediatica dell'Opening Night Live della Gamescom 2022 ...Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...