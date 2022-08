la Repubblica

e isolamento sociale: i consigli per i genitori guarda le foto Ansia sociale e: la situazione in Italia 'Iin Italia non sono ufficiali ma la nostra stima è di almeno ......un aumento del 25 per cento ed è stato avvito un progetto per far fronte alla sindrome, ... I bilanci sono fatti da, ma mai come in questo caso sonoche parlano, che mandano ... Hikikomori, i numeri del dramma: un adolescente su sei si sente isolato dal mondo I primi dati ufficiali sul disagio dei giovani nella Relazione annuale al Parlamento sulle tossicodipendenze. "Fenomeno sottostimato, molti non lo ...La scienza ha scoperto i marcatori biologici per trovare anticipatamente chi ha paura del ritiro sociale patologico. Da due anni è diventata conseguenza psicologica.