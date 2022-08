Flavio Briatore furioso dopo il disastro al Twinga: "Siete un Paese di sfigati" (Di venerdì 19 agosto 2022) Flavio Briatore risponde ai commenti ricevuti sui social a proposito della distruzione di una parte del Twinga, il suo Beach Club a Forte dei Marmi. L'imprenditore parla senza peli sulla lingua di quanto accaduto e di come sia cambiato il suo stato d'animo leggendo i commenti di chi è stato felice della catastrofe meteorologica. Flavio Briatore è conosciuto per diversi motivi. Oltre a essere molto seguito per le sue attività imprenditoriali, è anche dirigente sportivo. Per quanto riguarda la sua vita privata, l'imprenditore ha avuto relazioni con le modelle e showgirl più ambite. Attualmente, Briatore è seguito anche perché proprietario di locali molto alla moda. Tra questi, rientra il Twinga Beach Club a Forte dei Marmi. Come molte attività del genere, anche il ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 19 agosto 2022)risponde ai commenti ricevuti sui social a proposito della distruzione di una parte del, il suo Beach Club a Forte dei Marmi. L'imprenditore parla senza peli sulla lingua di quanto accaduto e di come sia cambiato il suo stato d'animo leggendo i commenti di chi è stato felice della catastrofe meteorologica.è conosciuto per diversi motivi. Oltre a essere molto seguito per le sue attività imprenditoriali, è anche dirigente sportivo. Per quanto riguarda la sua vita privata, l'imprenditore ha avuto relazioni con le modelle e showgirl più ambite. Attualmente,è seguito anche perché proprietario di locali molto alla moda. Tra questi, rientra ilBeach Club a Forte dei Marmi. Come molte attività del genere, anche il ...

