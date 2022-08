Echoes, la recensione: due gemelle con un segreto in più (Di venerdì 19 agosto 2022) La recensione di Echoes, la serie Netflix ideata da Vanessa Gazy, che si presenta come un mistery thriller d'atmosfera con Michelle Monaghan in un doppio ruolo da protsgonsita Momento ricco di contenuti streaming e televisivi importanti, questo di fine agosto e inizio settembre in cui scriviamo questa recensione di Echoes. Pochi giorni fa abbiamo assistito alla splendida conclusione di Better Call Saul proprio su Netflix, un finale che è arrivato a brevissima distanza dall'inizio della dibattuta She-Hulk su Disney Plus, a sua volta lanciata quasi in concomitanza con l'attesissima House of the Dragon di HBO (in Italia su Sky Atlantic), che dal 2 settembre prossimo sarà in "concorrenza fantastica" con l'altrettanto anticipata Il Signore degli anelli: Gli anelli del Poter di Amazon Prime Video. È proprio in una … Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 agosto 2022) Ladi, la serie Netflix ideata da Vanessa Gazy, che si presenta come un mistery thriller d'atmosfera con Michelle Monaghan in un doppio ruolo da protsgonsita Momento ricco di contenuti streaming e televisivi importanti, questo di fine agosto e inizio settembre in cui scriviamo questadi. Pochi giorni fa abbiamo assistito alla splendida conclusione di Better Call Saul proprio su Netflix, un finale che è arrivato a brevissima distanza dall'inizio della dibattuta She-Hulk su Disney Plus, a sua volta lanciata quasi in concomitanza con l'attesissima House of the Dragon di HBO (in Italia su Sky Atlantic), che dal 2 settembre prossimo sarà in "concorrenza fantastica" con l'altrettanto anticipata Il Signore degli anelli: Gli anelli del Poter di Amazon Prime Video. È proprio in una …

SerieTvserie : Echoes su Netflix una miniserie all star in cerca di identità – Trama e recensione - tvblogit : Echoes su Netflix una miniserie all star in cerca di identità – Trama e recensione - NerdPool_IT : #Echoes: la recensione senza spoiler della nuova serie TV di #Netflix - -