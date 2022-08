Di Maio a Pomigliano rischia. E chiede a Letta un "paracadute" (Di venerdì 19 agosto 2022) Le elezioni si avvicinano e il tempo per presentare le liste è quasi scaduto. Ma i leader dei partiti sono ancora impegnati nel difficile gioco degli incastri. Nel Pd è esplosa la polemica per gli esclusi eccellenti da parte di Letta ma la coalizione di sinistra non può ancora stare tranquilla, dopo i casi Lotti, Ceccanti, Amendola e Cirinnà è scoppiata una nuova bufera sul posto da assegnare a leader di Impegno Civico e ministro degli Esteri Luigi Di Maio. L’annuncio - si legge sul Giornale - della candidatura dell'ex M5s nel collegio uninominale di Pomigliano D’Arco-Acerra per la coalizione di centro-sinistra slitta. Si addensano sospetti e timori. Di Maio avrebbe rifiutato di correre nel suo collegio: i sondaggi non sono buoni. Il collegio Pomigliano D’Arco-Acerra, in Campania, sarebbe in bilico. La ... Leggi su affaritaliani (Di venerdì 19 agosto 2022) Le elezioni si avvicinano e il tempo per presentare le liste è quasi scaduto. Ma i leader dei partiti sono ancora impegnati nel difficile gioco degli incastri. Nel Pd è esplosa la polemica per gli esclusi eccellenti da parte dima la coalizione di sinistra non può ancora stare tranquilla, dopo i casi Lotti, Ceccanti, Amendola e Cirinnà è scoppiata una nuova bufera sul posto da assegnare a leader di Impegno Civico e ministro degli Esteri Luigi Di. L’annuncio - si legge sul Giornale - della candidatura dell'ex M5s nel collegio uninominale diD’Arco-Acerra per la coalizione di centro-sinistra slitta. Si addensano sospetti e timori. Diavrebbe rifiutato di correre nel suo collegio: i sondaggi non sono buoni. Il collegioD’Arco-Acerra, in Campania, sarebbe in bilico. La ...

