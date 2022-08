Coco Chanel e la rivoluzione della moda

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 19 agosto 2022) Il 19 Agosto 1883 nacque Gabrielle Bonheur, meglio nota come. La stilista francese è ricordata per aver rivoluzionato il concetto di femminilità e per essere stata una delle stiliste più famose del XX° secolo. La sua fama ancora oggi è all’apice grazie alla sua casa di, che continua ad essere icona di stile e tendenze. : biografia ”Lapassa, lo stile resta”.Gabrielle nacque in un ospizio per poveri a Saumur in una famiglia molto povera; suo padre era un venditore ambulante e sua madre era una povera cucitrice. I due al momentosua nascita ancora non erano sposati; il matrimonio si celebrò il 17 Novembre 1884. Nonostante la loro situazione economica poco positiva, misero al mondo sei figli, ...