Che disastro nel Pd! Ormai Letta non ne imbrocca mezza: dal Caso Ruberti ai tweet antisemiti di La Regina allo scontro sugli impresentabili in Sicilia (Di venerdì 19 agosto 2022) Che disastro nel Pd! Ormai Enrico Letta non ne imbrocca mezza. Gaffe a ripetizione, territori sul piede di guerra per le liste imbottite di paracadutati, dimissioni eccellenti e l’ultima grana degli impresentabili che sgomitano per una candidatura in Sicilia. Neanche è partita e la campagna elettorale per il Partito democratico è già diventata una Via Crucis. Dal Caso Ruberti ai tweet di La Regina Solo oggi è successo di tutto. Prima il video – diffuso da Il Foglio – delle minacce di Albino Ruberti, Ormai ex capo di Gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, costretto a dimettersi insieme a Vladimiro De Angelis, fratello dell’ex assessore regionale ed ex ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 19 agosto 2022) Chenel Pd!Enriconon ne. Gaffe a ripetizione, territori sul piede di guerra per le liste imbottite di paracadutati, dimissioni eccellenti e l’ultima grana degliche sgomitano per una candidatura in. Neanche è partita e la campagna elettorale per il Partito democratico è già diventata una Via Crucis. Dalaidi LaSolo oggi è successo di tutto. Prima il video – diffuso da Il Foglio – delle minacce di Albinoex capo di Gabinetto del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, costretto a dimettersi insieme a Vladimiro De Angelis, fratello dell’ex assessore regionale ed ex ...

