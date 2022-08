Calciomercato Napoli, notizia in diretta su Keylor Navas! (Di venerdì 19 agosto 2022) Nel corso del consueto appuntamento con il Calciomercato su Sky Sport, nel corso della trasmissione Calciomercato – L’originale, è intervenuto l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Per quanto riguarda il Napoli, viste le diverse operazioni ormai chiuse, è rimasto il nodo portiere a tenere banco. Di seguito le parole di Gianluca Di Marzio: “Il nuovo portiere del Napoli dovrebbe essere Keylor Navas, dico dovrebbe perchè al momento c’è ancora da parlare anche con il Paris Saint Germain. Va trovato ancora l’accordo per la buonuscita tra Navas e il club parigino. L’operazione non è ancora conclusa, ma c’è molta fiducia”. Paris Saint-Germain’s Costa Rican goalkeeper Keylor Navas warms up prior to the French L1 football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Montpellier ... Leggi su spazionapoli (Di venerdì 19 agosto 2022) Nel corso del consueto appuntamento con ilsu Sky Sport, nel corso della trasmissione– L’originale, è intervenuto l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio. Per quanto riguarda il, viste le diverse operazioni ormai chiuse, è rimasto il nodo portiere a tenere banco. Di seguito le parole di Gianluca Di Marzio: “Il nuovo portiere deldovrebbe essereNavas, dico dovrebbe perchè al momento c’è ancora da parlare anche con il Paris Saint Germain. Va trovato ancora l’accordo per la buonuscita tra Navas e il club parigino. L’operazione non è ancora conclusa, ma c’è molta fiducia”. Paris Saint-Germain’s Costa Rican goalkeeperNavas warms up prior to the French L1 football match between Paris Saint-Germain (PSG) and Montpellier ...

