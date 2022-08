Briatore: 'Una tromba d'aria ha distrutto metà Twiga. Ci rimbocchiamo le maniche e riapriamo' (Di venerdì 19 agosto 2022) Briatore commenta i danni che una tromba d'aria ha arrecato al Twiga, il suo stabilimento balneare in Versilia: "Una tromba d'aria ha distrutto metà Twiga. Abbiamo fatto felici un mucchio di persone, ... Leggi su globalist (Di venerdì 19 agosto 2022)commenta i danni che unad'ha arrecato al, il suo stabilimento balneare in Versilia: "Unad'ha. Abbiamo fatto felici un mucchio di persone, ...

heliandros : RT @IdeeXscrittori: 2019. Manifestazione sul clima. Commento della #Santanchè: «Una buffonata per saltare la scuola in massa». 2022. Dopo… - lupazzottu : RT @Moonlightshad1: La molto onorevole Garnero cerca compassione da gente che in un mese guadagna meno di quanto si spenda per una giornata… - GiambaLibero : LA NEMESI !! 2019. Manifestazione sul clima. Commento della #Santanchè: «Una buffonata per saltare la scuola in ma… - liberipensieri : RT @Iperbole_: 'Le manifestazioni sul clima? Una buffonata'. (Daniela Santanchè, 13 Marzo 2019) Una violenta tromba d'aria ha distrutto t… - BastaEbbasta : RT @Iperbole_: 'Le manifestazioni sul clima? Una buffonata'. (Daniela Santanchè, 13 Marzo 2019) Una violenta tromba d'aria ha distrutto t… -