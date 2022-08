(Di venerdì 19 agosto 2022) Mercati azionari del Vecchio continente in leggero calo in avvio di seduta: ladi Francoforte è la più debole e perde lo 0,6% in apertura, con Parigi in calo dello 0,5% e Amsterdam negativa ...

fisco24_info : Borsa: Europa parte fiacca, Londra -0,3%: Leggermente negativi tutti i listini - ForexOnlineMeIt : Borsa: verso avvio debole in Europa dopo parole Bullard, dollaro forte - Il Sole 24 ORE - MilanoFinanza : Borsa, Europa attesa debole. Fiducia dei consumatori Uk ai minimi storici - 24ORERadiocor : Borsa: verso avvio debole in Europa dopo parole Bullard, dollaro forte - Il Sole 24 ORE #ftse #borsa… - ForexOnlineMeIt : Borsa: Europa cauta tra dati macro e mosse Fed, Milano svetta e chiude a +1% -

Prezzi del gas in assestamento indopo il nuovo massimo di chiusura toccato ieri sulla piattaforma Ttf di Amsterdam a 241 euro per megawattora. Il contratto di riferimento cede ora l'1,7% a 237 euro. Ppa - 19 - 08 - 22 08:46:53 ...A Piazza Affari deboli le banche. Dollaro forte, gas in calo (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 19 ago - Le parole del presidente della Fed di St. Louis, James Bullard, che ritiene necessario un ...