Autunno | palinsesti Rai1-Canale5 | la ‘lotta’ settimanale

(Di venerdì 19 agosto 2022) Sono stati presentati ie Rai 1 e Canale 5 sono pronte alla sfida a suon di share, nella nuova stagione tv che si aprirà a settembre. Chi vincerà? Ecco, salvo cambiamenti, tutte le sfide sera per sera dell’2022 fino al weekend. Lunedì: fiction contro GF Vip La serata del lunedì vedrà le fiction contro al reality. Su Canale 5 il Grande Fratello Vip ripartirà il 19 settembre, quando su Rai 1 ci sarà l’ultima puntata de Il Nostro Generale, serie con Sergio Castellitto nei panni di Carlo Alberto Dalla Chiesa. A sfidare i “vipponi”, ancora poi la Nazionale di calcio impegnata in Nations League (Ungheria-Italia il 26 settembre), Lino Guanciale in Sopravvissuti (sei puntate dal 3 ottobre) e la serie in tre capitoli Esterno Notte su Aldo Moro al via il 14 novembre (seconda e terza puntata martedì 15 e giovedì 17 novembre). A dicembre, ...

Blasting News Italia

