Auger Aliassime-Coric stanotte in tv | orario | canale e diretta streaming Masters 1000 Cincinnati 2022

(Di venerdì 19 agosto 2022) Felixsfiderà Bornanei quarti di finale deldi. Archiviata la rimonta vincente ai danni del nostro Sinner, il tennista canadese cercherà di raggiungere la prima semifinale della stagione in un torneo, dopo essersi fermato ai quarti già a Roma, Madrid e Montreal. Tra lui e un posto tra i primi quattro però c’è un sorprendente, che un pò dal nulla è riuscito a mettere in fila tre scalpi che non hanno bisogno di ulteriore commento: Musetti, poi Nadal ed infine la prova del nove contro Bautista Agut. Con questo risultato il croato è già certo di ritornare nei primi cento del ranking mondiale, ma scommettiamo non abbia alcuna intenzione di fermarsi qui. I precedenti confronti ...

Per un set e mezzo è semplicemente stato più bravo di me' ha spiegato Felix con grande umiltà il canadese dopo la partita. 'Nel game del break nel secondo set non avrei assolutamente ...