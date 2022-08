Astro Novella di Joss | Arisa | la sua musa è la passione

Novella 2000

... a 16 anni, nel 2004, Federica si presenta ad Atene come il nuovonascente del nuoto italico al femminile. E non tradisce le attese: dopo 32 anni dall'ultimo podio olimpionico di...... la ministra degli Esteri che si atteggia aMargaret Thatcher . Anche lei popolarissima fra ... Sul fonte dei liberisti l'nascente è Nadhim Zahawi, il neo Cancelliere dello Scacchiere che ... Astro Novella di Joss: Massimo Boldi, in amore non mollare mai