(Di venerdì 19 agosto 2022) Un bicchierino in piu' dopo gli anni bui della pandemia per riscoprire quel senso di convivialita' andato perduto e rimpinguare le casse dello stato. E' il messaggio che traspare dalla campagna della ...

Agenzia ANSA

Un bicchierino in piu' dopo gli anni bui della pandemia per riscoprire quel senso di convivialita' andato perduto e rimpinguare le casse dello stato. E' il messaggio che traspare dalla campagna della ...Appello di Tokyo: "Bevete piu' alcol, aiuterete l'economia" - Mondo Un bicchierino in piu' dopo gli anni bui della pandemia per riscoprire quel senso di convivialita' andato perduto e rimpinguare le casse dello ...Appello per la pace dei vescovi del Giappone: "La cessazione delle ostilità è responsabilità di tutti. Ogni guerra porta con sé disastri" ...