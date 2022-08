Alma, su Netflix in streaming da oggi (Di venerdì 19 agosto 2022) Alma, la serie spagnola horror ideata dallo sceneggiatore di The Orphanage, è disponibile su Netflix in streaming con tutta la prima stagione da oggi 19 agosto 2022. Alma, la serie spagnola horror ideata dallo sceneggiatore di The Orphanage, è disponibile su Netflix in streaming con tutta la prima stagione da oggi 19 agosto 2022 per gli utenti abbonati al servizio. Dopo essere sopravvissuta a un incidente d'autobus in cui quasi tutti sono morti, la giovane Alma si sveglia in una stanza di ospedale senza ricordare nulla del suo incidente... e neanche del suo passato. La sua casa è piena di ricordi che lei non riconosce e l'amnesia e il trauma la costringono a vivere dei terrori notturni, insieme a inquietanti visioni che non riesce a ... Leggi su movieplayer (Di venerdì 19 agosto 2022), la serie spagnola horror ideata dallo sceneggiatore di The Orphanage, è disponibile suincon tutta la prima stagione da19 agosto 2022., la serie spagnola horror ideata dallo sceneggiatore di The Orphanage, è disponibile suincon tutta la prima stagione da19 agosto 2022 per gli utenti abbonati al servizio. Dopo essere sopravvissuta a un incidente d'autobus in cui quasi tutti sono morti, la giovanesi sveglia in una stanza di ospedale senza ricordare nulla del suo incidente... e neanche del suo passato. La sua casa è piena di ricordi che lei non riconosce e l'amnesia e il trauma la costringono a vivere dei terrori notturni, insieme a inquietanti visioni che non riesce a ...

