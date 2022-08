AEW | CM Punk non aveva dato nessun indizio di malcontento prima di Dynamite

Leggi su zonawrestling

(Di venerdì 19 agosto 2022) Arrivano nuovi dettagli su ciò che è successodiquesto mercoledì, visti i possibili dissidi tra CMe la dirigenza della All Elite Wrestling. Uno dei motivi per cui il campione ha prodotto una parte del suo promo fuori tema, chiamando fuori Adam Page, sarebbe dovuto ad una precedente battuta del Cowboy che non gli sarebbe piaciuta. Altro motivo il rinnovo di Colt Cabana, ex migliore amico con cui permane un rapporto molto freddo. Ma fino a che non è entrato sul ring non si sapeva che sarebbe accaduto.tranquillo nel colloquio con Khan Secondo quanto riporta Wade Keller, giornalista del PWTorch, CMera piuttosto tranquillo nel colloquio avuto con Tony Khan negli spogliatoidello show televisivo, in cui i due hanno discusso il segmento ...