WTA Cincinnati 2022 | avanti Swiatek e Raducanu | Badosa out insieme a diversi nomi importanti

(Di giovedì 18 agosto 2022) Giornata dai tantissimi risvolti, quella che si è conclusa per quel che concerne i secondi turni al WTA 1000 di. Tra scontrie cadute altrettanto rumorose, l’unica certezza pare quella di Iga, dato che la polacca numero 1 del mondo riesce a gestire una pur valida Sloane Stephens: l’americana è costretta a cedere 6-4 7-5. Ancora States negli ottavi per lei, con Madison Keys che si è liberata della lettone Jelena Ostapenko per 6-4 7-5. Il risultato più rumoroso lo infila indubbiamente Emma: la britannica sembra in ottima condizione, dato che, dopo la vittoria netta su Serena Williams, arriva anche il 6-0 6-2 su Victoria Azarenka, e la bielorussa è certamente in miglior stato rispetto alla 23 volte vincitrice Slam, ormai prossima al ritiro. L’ultima vincitrice degli US Open è ora ...