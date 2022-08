WhatsApp, addio allo smartphone: la grande novità per gli utenti (Di giovedì 18 agosto 2022) Spunta una clamorosa novità per quanto riguarda WhatsApp. Infatti da oggi non servirà più il cellulare per accedere: scopriamo cosa cambia. WhatsApp è pronta a lanciare una clamorosa novità, con gli utenti che finalmente potranno dire addio anche all’uso dello smartphone per accedere: tutte le novità presentate dal colosso della messaggistica istantanea. Spunta una grande novità all’interno dell’applicazione (via WebSource)Non finisce mai il lavoro degli sviluppatori di WhatsApp, che da anni lavorano per rendere al meglio l’applicazione, tenendo sempre lontana la concorrenza. Stavolta quindi il team di Meta è pronta a modificare la versione. Infatti l’obiettivo dell’ultimo lavoro è ... Leggi su vesuvius (Di giovedì 18 agosto 2022) Spunta una clamorosaper quanto riguarda. Infatti da oggi non servirà più il cellulare per accedere: scopriamo cosa cambia.è pronta a lanciare una clamorosa, con gliche finalmente potranno direanche all’uso delloper accedere: tutte lepresentate dal colosso della messaggistica istantanea. Spunta unaall’interno dell’applicazione (via WebSource)Non finisce mai il lavoro degli sviluppatori di, che da anni lavorano per rendere al meglio l’applicazione, tenendo sempre lontana la concorrenza. Stavolta quindi il team di Meta è pronta a modificare la versione. Infatti l’obiettivo dell’ultimo lavoro è ...

AngeloBale : @CarloCalenda @EnricoLetta Un whatsapp e dirsi addio…#cuorispezzati - ghoostofan : sono tornata per dire che per un po’ starò lontana da twitter perciò se volete scrivermi usate whatsapp addio - HPreparazione : Una mia amica si sposa,non conosco nessun invitato e mi ritrovo in un gruppo di WhatsApp per l'addio al nubilato - MichaelGiulian2 : RT @Lucyaglam: Se si abbandona anonimamente un gruppo su #WhatsApp, prima o poi si capirà. Meglio prendersi la soddisfazione di scrivere :… - caroletta71 : RT @Lucyaglam: Se si abbandona anonimamente un gruppo su #WhatsApp, prima o poi si capirà. Meglio prendersi la soddisfazione di scrivere :… -