Usa, polizia indaga su morte banchiere anti Putin (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – La polizia di Washington sta indagando sulla morte di Dan Rapoport, uomo d’affari lettone americano che in passato aveva lavorato a Mosca ed era fortemente critico nei confronti di Vladimir Putin. Domenica scorsa l’investment banker è stato trovato morto, di fronte ad un elegante palazzo del centro di Washington dalla polizia che era stata chiamata da testimoni che avevano visto un uomo gettarsi dalla finestra. L’uomo è stato trovato in possesso di 2.620 dollari in contanti, una patente della Florida ed un cellulare danneggiato nella caduta. Considerata la sua posizione anti Putin, le sue recenti critiche alla guerra in Ucraina – dove si era trasferito a vivere da alcuni anni – e il sostegno da lui dato al dissidente russo Alex Navalny ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Ladi Washington stando sulladi Dan Rapoport, uomo d’affari lettone americano che in passato aveva lavorato a Mosca ed era fortemente critico nei confronti di Vladimir. Domenica scorsa l’investment banker è stato trovato morto, di fronte ad un elegante palazzo del centro di Washington dallache era stata chiamata da testimoni che avevano visto un uomo gettarsi dalla finestra. L’uomo è stato trovato in possesso di 2.620 dollari in cont, una patente della Florida ed un cellulare danneggiato nella caduta. Considerata la sua posizione, le sue recenti critiche alla guerra in Ucraina – dove si era trasferito a vivere da alcuni anni – e il sostegno da lui dato al dissidente russo Alex Navalny ...

