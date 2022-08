Ultime Notizie – Ghedini, Marina Berlusconi “sconvolta, perdo amico vero” (Di giovedì 18 agosto 2022) “Il nostro gruppo perde un punto di riferimento insostituibile, un consigliere acuto, leale, attento, un professionista” “Sono sconvolta. Il nostro gruppo perde un punto di riferimento insostituibile, un consigliere acuto, leale, attento, un professionista di altissimo valore cui tanto dobbiamo essere grati. Io perdo anche un amico, un amico vero, prezioso, sincero, affettuoso, sempre disponibile. Ma questo non e? il momento delle parole. E? il momento del raccoglimento e della partecipazione al dolore straziante della moglie Monica e del figlio Giuseppe, i due grandi amori della sua vita cosi? crudelmente breve”. Lo scrive, in una nota di cordoglio per la morte di Niccolò Ghedini, Marina Berlusconi, presidente di Fininvest. Adnkronos, ENTD, Get ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di giovedì 18 agosto 2022) “Il nostro gruppo perde un punto di riferimento insostituibile, un consigliere acuto, leale, attento, un professionista” “Sono. Il nostro gruppo perde un punto di riferimento insostituibile, un consigliere acuto, leale, attento, un professionista di altissimo valore cui tanto dobbiamo essere grati. Ioanche un, un, prezioso, sincero, affettuoso, sempre disponibile. Ma questo non e? il momento delle parole. E? il momento del raccoglimento e della partecipazione al dolore straziante della moglie Monica e del figlio Giuseppe, i due grandi amori della sua vita cosi? crudelmente breve”. Lo scrive, in una nota di cordoglio per la morte di Niccolò, presidente di Fininvest. Adnkronos, ENTD, Get ...

