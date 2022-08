Sampdoria-Juventus: Di Maria non potrà fare il Sivori (Di giovedì 18 agosto 2022) Angel Di Maria non potrà emulare Omar Sivori nel Sampdoria-Juventus in programma nella seconda giornata di Serie A É un vero peccato – per i tifosi bianconeri, ovviamente, ma anche per il pubblico di Genova che non potrà ammirarlo da vicino e chissà se ci saranno altre occasioni – che Angel Di Maria non potrà scendere in campo in Sampdoria-Juventus. Lo stop dopo lo scintillante esordio impedisce ad Allegri di avere il suo uomo migliore, il Mr. Wolf che risolve problemi anche meglio di quanto sapeva fare il personaggio di Quentin Tarantino. E mancherà anche una suggestiva sfida a distanza anche con un altro asso argentino che ha fatto innamorare il pubblico juventino. Non ci riferiamo a Paulo ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 18 agosto 2022) Angel Dinonemulare Omarnelin programma nella seconda giornata di Serie A É un vero peccato – per i tifosi bianconeri, ovviamente, ma anche per il pubblico di Genova che nonammirarlo da vicino e chissà se ci saranno altre occasioni – che Angel Dinonscendere in campo in. Lo stop dopo lo scintillante esordio impedisce ad Allegri di avere il suo uomo migliore, il Mr. Wolf che risolve problemi anche meglio di quanto sapevail personaggio di Quentin Tarantino. E mancherà anche una suggestiva sfida a distanza anche con un altro asso argentino che ha fatto innamorare il pubblico juventino. Non ci riferiamo a Paulo ...

