Sampdoria, Bereszynski: 'Battere la Juve come nel 2017 e nel 2019? A Marassi si può' | Serie A (Di giovedì 18 agosto 2022) 2022-08-18 13:02:00 Fa notizia quanto riportato poco fa da Calciomercato.com: Il difensore della Sampdoria Bartosz Bereszynski sa come si batte la Juventus. C'è già riuscito due volte, e spera di replicare anche se è ben conscio delle difficoltà che riserva una partita con i bianconeri: "Nel 2017 eravamo addirittura 3-0 per noi, poi ci fecero due gol nel recupero: con la Juventus è così non puoi mollare fino al fischio finale. Il risultato fu meno netto ma facemmo una grandissima partita, indimenticabile. Battere la Juventus è sempre emozionante. come lo fu anche il 2-0 del 2019 anche se era l'ultima stagionale" ha raccontato a Il Secolo XIX. La ricetta per sconfiggere i bianconeri? Facile a dirsi, meno a farsi: "Per battere la ...

