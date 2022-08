Russia | incassi dalla vendita di petrolio e gas previsti in aumento del 38% nel 2022 grazie al boom dei prezzi e alle richieste dall’Asia

(Di giovedì 18 agosto 2022) Lasi attende di incassare quest’anno il 38% in più del 2021esportazioni die gas. Secondo quanto emerge da uno studio del ministero dell’Economia, riportato dall’agenzia Reuters, Mosca prevede di incassare quest’anno 337 miliardi di dollari (331 miliardi di euro), poco meno di un miliardo al giorno, una cifra che è coerente con i dati degli introiti incamerati nei primi 100 giorni di guerra. Sebbene la quantità di gas esportato sia in calo (170 miliardi di metri cubi contro i 185 miliardi del 2021), i, nel frattempo raddoppiati, fanno sì che glicomunque aumentino di molto. Per quanto riguarda invece ill’incremento della domanda da parte dei paesi asiatici, a cominciare da Cina ed India, ha limitato le ricadute ...

