Rischia di perdere una gamba: paura in carcere per Simba La Rue | Trapper al centro della cronaca (Di giovedì 18 agosto 2022) Non sono affatto buone le notizie che riguardano Simba La Rue, il Trapper accoltellato a Treviolo, in provincia di Bergamo. L'artista 20enne stava riaccompagnando a casa la sua fidanzata quando è stato aggredito da un giovane armato di coltello, subito dopo aver parcheggiato l'auto. Il giovane di origini tunisine e cresciuto tra Francia e Italia è riuscito a difendersi ed evitare il peggio. Ricoverato in ospedale, le sue condizioni non sono apparse a rischio ma ora, dopo due mesi da quella vicenda, emergono particolari molto preoccupanti. Niccolò Vecchioni, il legale del Trapper – il cui vero nome è Mohamed Lamine Saida, ndr – ha infatti precisato che c'è il serio rischio che l'artista perda una gamba. Simba La Rue ha infatti subito "una duplice lesione al nervo femorale, come ...

