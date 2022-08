AntoVitiello : ?? Manca sempre meno al #closing tra #RedBird ed #Elliott. Il fondo di #Cardinale acquisirà il 100% delle quote del… - marcoconterio : ?? ???? Si sta sbloccando in queste ore Justin Kluivert al #FulhamFC. Prestito con diritto e obbligo di riscatto legat… - SkySport : ULTIM'ORA MERCATO #Napoli, domani le visite mediche di #Ndombele Prestito da un milione bonus compresi e diritto a… - pazzamentejuve : @Delpinsky21 Io parlavo di Miretti in prestito comunque ?? - amojuve : #Paredes-#Juve trattativa congelata: si può sbloccare solo se il #Psg apre al prestito [Sky Sport] -

Facile.it

Il giocatore acquistato per 4 milioni lo scorso inverno dalla Spal potrebbe andare inin qualche club che gli permetta di giocare con più continuità. Intanto Davide Vagnati è tornato a ...Se arrivasse l'accordo, allora il Milan non si opporrebbe a risolvere anticipatamente ilbiennale del francese, che ha un ingaggio pesante e non è tra le prime scelte di Pioli: il suo addio ... Tutti i migliori prestiti Findomestic di Agosto 2022 L'attaccante spagnolo lascia il Villarreal in prestito con diritto di riscatto: nuova avventura negli Emirati Arabi Uniti per l'ex Barcellona. Una nuova avventura lontano dall'Europa. Una sfida per ...Il Toro ci proverà. La strategia di Vagnati è quella di presentarsi nell’ultimo giorno di mercato, quando nessuno si sarà fatto sotto per il trequartista, con una proposta di prestito con obbligo di ...