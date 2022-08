Petrolio: poco mosso, Wti a 88,12 dollari (Di giovedì 18 agosto 2022) Il Petrolio è poco mosso sui mercati. Il Wti con consegna a settembre viene scambiato a 88,12 dollari al barile a New York. Mentre a Londra il Brent con consegna a ottobre passa di mano a 93,67 ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 18 agosto 2022) Ilsui mercati. Il Wti con consegna a settembre viene scambiato a 88,12al barile a New York. Mentre a Londra il Brent con consegna a ottobre passa di mano a 93,67 ...

Petrolio: poco mosso, Wti a 88,12 dollari Il petrolio è poco mosso sui mercati. Il Wti con consegna a settembre viene scambiato a 88,12 dollari al barile a New York. Mentre a Londra il Brent con consegna a ottobre passa di mano a 93,67 dollari ...