Ordine dei medici: "per la sanità calabrese serve una soluzione strutturale" (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – Per la sanità calabrese serve "una risposta strutturale" e, per sopperire alla grave carenza dei medici, "prima di ricorrere ai professionisti cubani è necessario provare a trovare risorse interne, penso ai pensionati oltre che agli specializzandi". E' la riflessione del presidente della Federazione degli Ordini dei medici (Fnomceo), Filippo Anelli, sull'accordo firmato dal governatore della Calabria, Roberto Occhiuto, per l'assunzione a tempo determinato di circa 500 medici provenienti da Cuba. "La Calabria è la Regione in cui c'è il maggiore disagio per la professione medica. Sia per le strutture che per i professionisti. Di fronte a un fallimento generale degli interventi fino ad ora fatti sul sistema sanitario regionale il Governatore doveva ...

