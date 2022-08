Nubifragi e temperature giù: ecco quando torna il caldo (Di giovedì 18 agosto 2022) Nelle prossime 36 ore sono previsti al Centro-Nord Nubifragi e calo delle temperature. Nel fine settimana tornerà però il bel tempo. Al Sud ancora caldo eccezionale Leggi su ilgiornale (Di giovedì 18 agosto 2022) Nelle prossime 36 ore sono previsti al Centro-Norde calo delle. Nel fine settimana tornerà però il bel tempo. Al Sud ancoraeccezionale

mewmewtokyo : RT @lloucin: Vedo in tivù nubifragi e trombe d’aria, mentre qui è ricominciato il grande caldo. C’è tanta afa, stasera, e da domani tempera… - Newsinunclick : Giovedì 18 Agosto Al Nord tempo instabile o perturbato con rovesci e temporali anche forti, con grandine e vento i… - N_i_c_o_la : ??Meteo: temperature fino a 45 gradi in Sicilia e nubifragi al Nord - Giornale di Sicilia - infoitinterno : Meteo: temperature fino a 45 gradi in Sicilia e nubifragi al Nord - sehmagazine : ? #Meteo: rischio #nubifragi al nord e caldo intenso al centro-sud. Perturbazione in avvicinamento che porterà fort… -