Napoli, pugno duro con Fabian Ruiz: rischia un anno in tribuna (Di giovedì 18 agosto 2022) La stagione del Napoli è iniziata con il botto, la squadra di Luciano Spalletti ha conquistato una grande vittoria su un campo molto difficile come quello dell’Hellas Verona. La squadra è stata molto rinnovata in estate, si sono registrate le partenze di Insigne, Mertens e Koulibaly. I colpi in entrata sono stati Kim e Kvaratskhelia, nelle ultime ore la dirigenza ha chiuso gli acquisti di Nbombele, Raspadori e Simeone. Il Napoli è una candidata per lo scudetto. Continua a tenere banco il caso Fabian Ruiz, la trattativa per il rinnovo del centrocampista è bloccata. Domenica scorsa non è stato convocato per la partita contro il Verona e lo spagnolo continua ad allenarsi a parte. Le soluzioni sono due: concretizzare il trasferimento al Psg o rinnovare con il Napoli. Fabian ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 18 agosto 2022) La stagione delè iniziata con il botto, la squadra di Luciano Spalletti ha conquistato una grande vittoria su un campo molto difficile come quello dell’Hellas Verona. La squadra è stata molto rinnovata in estate, si sono registrate le partenze di Insigne, Mertens e Koulibaly. I colpi in entrata sono stati Kim e Kvaratskhelia, nelle ultime ore la dirigenza ha chiuso gli acquisti di Nbombele, Raspadori e Simeone. Ilè una candidata per lo scudetto. Continua a tenere banco il caso, la trattativa per il rinnovo del centrocampista è bloccata. Domenica scorsa non è stato convocato per la partita contro il Verona e lo spagnolo continua ad allenarsi a parte. Le soluzioni sono due: concretizzare il trasferimento al Psg o rinnovare con il...

