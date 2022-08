LIVE Canoa velocità, Europei 2022 in DIRETTA: Craciun e Santini in finale nel C2 500! (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.02 Sono quinte le due azzurre a metà gara: ricordiamo che solo la prima coppia passa DIRETTAmente in finale. 14.59 Seconda batteria di grande LIVEllo che vede la barca italiana al via: POR 389 LAIA Francisca 393 VASCONCELOS Joana ESP 98 FERNANDEZ Estefania 103 PEDRUELO Laura AUT 12 LEHACI Ana Roxana 11 LEHACI Adriana POL 363 NAJA Karolina 364 PULAWSKA AnnaITA290 CICALI Susanna295 PETRACCA Cristina SRB 419 DOSTANIC Marija 418 BEDEC Kristina ISR 267 MEIZELES Mia 264 BUDOUSKAYA Darya 14.56 A sorpresa vince la Slovacchia con il tempo di 1:49.922: finale A conquistata. L’Ungheria e le altre barche dovranno passare attraverso le semifinali. 14.52 Batterie del K2 femminile 500 metri. Nella seconda batteria saranno impegnate le azzurre Susanna ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.02 Sono quinte le due azzurre a metà gara: ricordiamo che solo la prima coppia passamente in. 14.59 Seconda batteria di grandello che vede la barca italiana al via: POR 389 LAIA Francisca 393 VASCONCELOS Joana ESP 98 FERNANDEZ Estefania 103 PEDRUELO Laura AUT 12 LEHACI Ana Roxana 11 LEHACI Adriana POL 363 NAJA Karolina 364 PULAWSKA AnnaITA290 CICALI Susanna295 PETRACCA Cristina SRB 419 DOSTANIC Marija 418 BEDEC Kristina ISR 267 MEIZELES Mia 264 BUDOUSKAYA Darya 14.56 A sorpresa vince la Slovacchia con il tempo di 1:49.922:A conquistata. L’Ungheria e le altre barche dovranno passare attraverso le semifinali. 14.52 Batterie del K2 femminile 500 metri. Nella seconda batteria saranno impegnate le azzurre Susanna ...

