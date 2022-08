MarchePinna : @BettaPiccolotti Ci sta dicendo che anche lei partecipa a festini a base di alcool e cocaina…? Che differenza c’è c… - tbuccico69 : RT @giannicipriani7: - globalistIT : RT @giannicipriani7: - giannicipriani7 : - CampioneFelice : @fuskiko @GiorgiaMeloni Io lo dico da un po sono tutti uguali uno.peggio dell'altro non se ne salva nessuno si va d… -

Globalist.it

Ladi Matteoper non criticare e condannare le dichiarazioni minacciose e intimidatorie di Medvedev, che è il propagandista di Putin. E questo la dice lunga sulle connessioni ...... parte sempre con ladel passato consegnato alla storia e così via. Ma dilla, 'sta frase, no Perché non la dice". D'Agostino dice qualcosa anche a proposito die Berlusconi. "... La supercazzola di Salvini pur di non condannare Medvedev: “I problemi non sono i tweet di un russo ma le bollette” Max Del Papa, 19 agosto 2022 Grande “Se esistano o meno femministe di destra è una domanda che non porta da nessuna parte. Il giorno in cui mi metterò a dare patenti di femminismo alle altre donne dev ...La supercazzola di Matteo Salvini per non criticare e condannare le dichiarazioni minacciose e intimidatorie di Medvedev, che è il propagandista di Putin. E questo la dice lunga sulle connessioni poli ...