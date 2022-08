Il Giappone vuole convincere i giovani a bere più alcol (Di giovedì 18 agosto 2022) Il governo vuole raccogliere idee tramite un concorso: c'entra il calo delle entrate fiscali legate alle imposte sulle bevande Leggi su ilpost (Di giovedì 18 agosto 2022) Il governoraccogliere idee tramite un concorso: c'entra il calo delle entrate fiscali legate alle imposte sulle bevande

ilpost : Il Giappone vuole convincere i giovani a bere più alcool - ParliamoDiNews : Vuole diventare un cane e ci riesce in Giappone – Chupacabra Mania #vuole #diventare #cane #riesce #giappone… - AaronHLandau : RT @OgzeroG: Oscuro oggetto del desiderio: #F-35 nel mondo. #Scholz ne vuole 35 per adempiere ai suoi doveri #Nato????; 20 vanno in #Corea????,… - OgzeroG : Oscuro oggetto del desiderio: #F-35 nel mondo. #Scholz ne vuole 35 per adempiere ai suoi doveri #Nato????; 20 vanno i… - 7ettedecoppe : Durante la Coppa del Mondo in #Qatar la #AsRoma vuole organizzare un ritiro con la squadra in #Giappone -