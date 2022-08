I piccoli Comuni a caccia di impiegati: il posto fisso non attrae più (Di giovedì 18 agosto 2022) Lavoro. Le amministrazioni in affanno per seguire i bandi del Pnrr non trovano nuovo personale da piazzare. De Luca (Anci): «Il posto fisso non attrae più, al nostro concorso selezionati solo in 39 per tutta la regione». Leggi su ecodibergamo (Di giovedì 18 agosto 2022) Lavoro. Le amministrazioni in affanno per seguire i bandi del Pnrr non trovano nuovo personale da piazzare. De Luca (Anci): «Ilnonpiù, al nostro concorso selezionati solo in 39 per tutta la regione».

luigielena : I cittadini dei (piccoli) #comuni x rimanere o ripopolare i territori, devono avere riconosciuta dignità attraverso… - Natredda : @EmiliaUA Il politico è oggi come il boss mafioso, non pensa tanto ai soldi che può ottenere ma bensì al potere, il… - citynowit : Le sei tappe animeranno i piccoli comuni del reggino. Si parte il 20 agosto - lmartinelli80 : “di città murate, di borghi antichi, di centri storici unici al modo, racchiusi anche in piccoli sperduti comuni e,… - RFHomer : @JediPerLItalia 5 milioni? Chi non conosce qualcuno che ha 5 milioni di euro, l' IMU va ai comuni, che già dicono d… -