Genoa vs Benevento: pronostico e possibili formazioni

Sabato 20 agosto alle ore 20.45 al Ferraris di Genova si affrontano Genoa vs Benevento. Il Genoa viene dalla vittoria esterna a Venezia nella prima della stagione. La Strega dalla sconfitta interna di misura al Vigorito contro il Cosenza.

Genoa vs Benevento: da dove iniziamo

Genoa

"Importante era vincere anche se non siamo ancora al top della forma. Nel finale probabilmente abbiamo avuto un po' di fortuna". Le parole di mister Blessin al termine del match contro i lagunari. Il suo Genoa si difende bene, i movimenti in campo sono assimilati in parte. Limiti nella gestione e nel possesso, soprattutto quando l'avversario perde equilibrio e bisogna guadagnare spazio. Importante comunque iniziare il torneo con i tre punti. La dirigenza rossoblù continua a lavorare ...

