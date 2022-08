Federica Panicucci terrorizzata in spiaggia: "Siamo scappati..", tutti i dettagli (Di giovedì 18 agosto 2022) Federica Panicucci è molto amata dai suoi fan e il suo profilo Instagram è davvero seguitissimo. Le foto delle sue vacanze, infatti, stanno facendo il pieno di like. Recentemente, tuttavia, ha raccontato di un episodio spaventoso che l’ha costretta a fuggire via dalla spiaggia. Vediamo cosa le è accaduto La famosa conduttrice non ha certo bisogno di presentazioni. Solca i palcoscenici dal 1988 e da quel momento non ha mai smesso di riscuotere grandissimo successo. Basti pensare allo sterminato numero di programmi televisivi che ha condotto negli anni e di cui è stata la grande fortuna. Federica, dunque, è una presentatrice molto amata e il suo profilo Instagram, come già accennato, è davvero seguitissimo. Al momento in cui scriviamo, infatti, conta un milione di follower su Instagram, confermandosi fra le influencer ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di giovedì 18 agosto 2022)è molto amata dai suoi fan e il suo profilo Instagram è davvero seguitissimo. Le foto delle sue vacanze, infatti, stanno facendo il pieno di like. Recentemente, tuttavia, ha raccontato di un episodio spaventoso che l’ha costretta a fuggire via dalla. Vediamo cosa le è accaduto La famosa conduttrice non ha certo bisogno di presentazioni. Solca i palcoscenici dal 1988 e da quel momento non ha mai smesso di riscuotere grandissimo successo. Basti pensare allo sterminato numero di programmi televisivi che ha condotto negli anni e di cui è stata la grande fortuna., dunque, è una presentatrice molto amata e il suo profilo Instagram, come già accennato, è davvero seguitissimo. Al momento in cui scriviamo, infatti, conta un milione di follower su Instagram, confermandosi fra le influencer ...

