F1, Laurent Mekies: “L’umore in Ferrari è alto, pensiamo alla seconda parte del Mondiale con fiducia” (Di giovedì 18 agosto 2022) Pensare positivo. E’ questo lo spirito con cui vuol ripartire la Ferrari in vista del GP del Belgio, prova del weekend del 26-28 agosto che darà il via alla seconda parte del Mondiale 2022 di F1. Sulla pista di Spa, la Rossa si augura di invertire la tendenza dopo che in Ungheria non sono mancati errori e critiche. alla prova dei fatti il monegasco Charles Leclerc è in ritardo rispetto a Max Verstappen (Red Bull) di 80 punti in classifica generale, mentre il distacco della Rossa nella graduatoria dei costruttori dal team di Milton Keynes sfiora i 100. In una condizione di tale inferiorità è complicato nutrire dei sogni di gloria. Tuttavia, secondo il direttore sportivo del Cavallino Rampante, Laurent Mekies, ci sono ancora tante motivazioni per far ... Leggi su oasport (Di giovedì 18 agosto 2022) Pensare positivo. E’ questo lo spirito con cui vuol ripartire lain vista del GP del Belgio, prova del weekend del 26-28 agosto che darà il viadel2022 di F1. Sulla pista di Spa, la Rossa si augura di invertire la tendenza dopo che in Ungheria non sono mancati errori e critiche.prova dei fatti il monegasco Charles Leclerc è in ritardo rispetto a Max Verstappen (Red Bull) di 80 punti in classifica generale, mentre il distacco della Rossa nella graduatoria dei costruttori dal team di Milton Keynes sfiora i 100. In una condizione di tale inferiorità è complicato nutrire dei sogni di gloria. Tuttavia, secondo il direttore sportivo del Cavallino Rampante,, ci sono ancora tante motivazioni per far ...

