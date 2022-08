Export | distretti industriali del Sud | +18 | 1% nel primo trimestre Meglio che nel 2019

(Di giovedì 18 agosto 2022) Neldel 2022 l’deidel Mezzogiorno ha ripreso a crescere, mostrando un progresso del +18,1% a prezzi correnti rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno, e supera anche i livelli pre-pandemici (+15,8% vs. gennaio-marzo). Il risultato è leggermente inferiore rispetto a quanto si registra a livello nazionale (+19,3% vs. gennaio-marzo 2021; +16% vs. gennaio-marzo). Questo quanto fotografato dalla Direzione Studi e ricerche di Intesa Sanpaolo neidel Sud nel2022. Delle sei regioni del Mezzogiorno in cui si monitorano i, Campania, Basilicata, Puglia, Sicilia ...

FIRSTonlineTwit : Distretti agroalimentari: export oltre i 6 miliardi nel I trimestre trainato dai vitivinicoli - FIRSTonline - TRMh24 : #LiveSpecial | Economia, l'export dei distretti industriali del Sud torna a crescere: il commento di Saverio Calia - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Torna a crescere l'export dei distretti industriali del Sud - - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Torna a crescere l'export dei distretti industriali del Sud - - palermo24h : Torna a crescere l’export dei distretti industriali del Sud -

L'Aquila. "Dati in crescita per l'deiindustriali del Mezzogiorno, con un + 18,1%, che supera anche i livelli pre - pandemici di quasi tre punti percentuali. L'Abruzzo si distingue soprattutto per le performance del ...Nel primo trimestre del 2022 l'deiindustriali del Mezzogiorno ha ripreso a crescere, mostrando un progresso del +18,1% a prezzi correnti rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno, e supera anche i livelli pre - ...Nel primo trimestre del 2022 l’export dei distretti industriali del Mezzogiorno ha ripreso a crescere, mostrando un progresso del +18,1% a prezzi correnti rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno, ...L’Aquila. “Dati in crescita per l’export dei distretti industriali del Mezzogiorno, con un + 18,1%, che supera anche i livelli pre-pandemici di quasi tre punti percentuali. L’Abruzzo si distingue sopr ...