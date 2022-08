Katehorse : RT @gigi62photo: Parco Nazionale dei Sibillini - Pizzo Berro (MC) #Sibillini #PizzoBerro #Fargno #Ussita #NatureFotografia #natura #trekki… - sandra06464030 : RT @FrancyontheMoon: @Resistenza1967 Io, vaccinata normalmente dopo aver avuto il covid, tra giugno e luglio sono stata più volte in montag… - vaniacavi : RT @gigi62photo: Parco Nazionale dei Sibillini - Pizzo Berro (MC) #Sibillini #PizzoBerro #Fargno #Ussita #NatureFotografia #natura #trekki… - tdg_trekking : RT @gigi62photo: Parco Nazionale dei Sibillini - Pizzo Berro (MC) #Sibillini #PizzoBerro #Fargno #Ussita #NatureFotografia #natura #trekki… - gigi62photo : Parco Nazionale dei Sibillini - Pizzo Berro (MC) #Sibillini #PizzoBerro #Fargno #Ussita #NatureFotografia #natura… -

LA NAZIONE

Controllare le condizioni meteo, studiare il percorso sulla carta topografica, mai avventurarsi sui monti con le scarpe da ginnastica: questi alcuni consigli del Club alpino ...Dall'altra, però, il caldo e l'afa potrebbero scoraggiare da viaggi odiversi dal mare e ... Proprio in cima a questa vera e propriaci si potrà avventurare sia a piedi che ... Escursioni in montagna, l'esperto del Cai: “La sicurezza si fa prima di partire” SULMONA – Tragedia in montagna questa mattina, un escursionista 62enne di Sulmona (L’Aquila) è stato colto da improvviso malore mentre saliva verso il monte Amaro e poco dopo è morto ...Controllare le condizioni meteo, studiare il percorso sulla carta topografica, mai avventurarsi sui monti con le scarpe da ginnastica: questi alcuni consigli del Club alpino italiano ...