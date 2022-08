Elezioni politiche, Calenda: “Pd tornerà subito con il M5S” (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – “Voglio dire agli elettori del Partito democratico, con cui ho davvero tentato di fare un’alleanza fondata sull’agenda Draghi, una cosa chiara che devono sapere: cinque minuti dopo le Elezioni si rialleeranno con i Cinquestelle, basta vedere le dichiarazioni di di Orlando, di Emiliano, di Boccia, di Bettini”. Lo ha affermato Carlo Calenda, in una conferenza stampa per la presentazione del programma di Azione-Italia viva. “Non esiste il voto utile perché sono in campo quattro coalizioni, non due e anche perché il Pd ha combinato un gigantesco disastro, facendo un incrocio non riuscito tra un Comitato di liberazione nazionale che include chi ha votato la sfiducia a Draghi e una cosa sull’agenda Draghi”, ha continuato Calenda. “La partita è sul proporzionale al Senato e possiamo vincerla come abbiamo fatto a Roma”, ha ... Leggi su italiasera (Di giovedì 18 agosto 2022) (Adnkronos) – “Voglio dire agli elettori del Partito democratico, con cui ho davvero tentato di fare un’alleanza fondata sull’agenda Draghi, una cosa chiara che devono sapere: cinque minuti dopo lesi rialleeranno con i Cinquestelle, basta vedere le dichiarazioni di di Orlando, di Emiliano, di Boccia, di Bettini”. Lo ha affermato Carlo, in una conferenza stampa per la presentazione del programma di Azione-Italia viva. “Non esiste il voto utile perché sono in campo quattro coalizioni, non due e anche perché il Pd ha combinato un gigantesco disastro, facendo un incrocio non riuscito tra un Comitato di liberazione nazionale che include chi ha votato la sfiducia a Draghi e una cosa sull’agenda Draghi”, ha continuato. “La partita è sul proporzionale al Senato e possiamo vincerla come abbiamo fatto a Roma”, ha ...

