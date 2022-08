È una delle donne più belle del mondo: a 64 anni senza trucco è fantastica (Di giovedì 18 agosto 2022) Talento e fascino nella stessa persona. Michelle Pfeiffer è una delle attrici e delle donne più belle al mondo. E se è certamente più facile esserlo quando si è sotto le luci della ribalta, nelle pellicole dei film o sui red carpet, meno semplice lo è esserlo nella vita di tutti i giorni. Ma non per la celebre interprete che a 64 anni è fantastica senza trucco su Instagram. Michelle Pfeiffer, bellezza senza età e senza trucco Il suo fascino ha incantato diverse generazioni. Perché, sin dagli esordi nel mondo dello spettacolo, la sua bellezza è emersa dirompente: Michelle Pfeiffer ancora oggi è stupenda e lo ha dimostrato in uno scatto ... Leggi su dilei (Di giovedì 18 agosto 2022) Talento e fascino nella stessa persona. Michelle Pfeiffer è unaattrici epiùal. E se è certamente più facile esserlo quando si è sotto le luci della ribalta, nelle pellicole dei film o sui red carpet, meno semplice lo è esserlo nella vita di tutti i giorni. Ma non per la celebre interprete che a 64su Instagram. Michelle Pfeiffer,zzaetà eIl suo fascino ha incantato diverse generazioni. Perché, sin dagli esordi neldello spettacolo, la suazza è emersa dirompente: Michelle Pfeiffer ancora oggi è stupenda e lo ha dimostrato in uno scatto ...

