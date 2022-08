“Dobbiamo darvi una brutta notizia”. Veronica Gentili choc, dolore in diretta a Controcorrente (Di giovedì 18 agosto 2022) Attimi di commozione in diretta a Controcorrente su Rete 4. Veronica Gentili si emoziona per la morte di Niccolò Ghedini, morto per complicazioni di una leucemia. La padrona di casa non può di certo fare a meno di dare la brutta notizia a tutti i suoi telespettatori e ospiti in studio. “È morto il senatore di Forza Italia Niccolò Ghedini, la notizia è appena arrivata”, dice la giornalista. “È stato per molti anni l’avvocato di Silvio Berlusconi e aveva soli 62 anni”, racconta con la voce rotta Veronica Gentili. Succede tutto poco prima della mezzanotte e continua la conduttrice di Controcorrente: “Chiedo alla regia di farci vedere il post che ha fatto Silvio Berlusconi”, mostrando il pensiero che il Cav ha dedicato ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 18 agosto 2022) Attimi di commozione insu Rete 4.si emoziona per la morte di Niccolò Ghedini, morto per complicazioni di una leucemia. La padrona di casa non può di certo fare a meno di dare laa tutti i suoi telespettatori e ospiti in studio. “È morto il senatore di Forza Italia Niccolò Ghedini, laè appena arrivata”, dice la giornalista. “È stato per molti anni l’avvocato di Silvio Berlusconi e aveva soli 62 anni”, racconta con la voce rotta. Succede tutto poco prima della mezzanotte e continua la conduttrice di: “Chiedo alla regia di farci vedere il post che ha fatto Silvio Berlusconi”, mostrando il pensiero che il Cav ha dedicato ...

pctransfermarkt : RT @PaXeL95: @VodafoneIT Ci sono dei problemi abbastanza gravi di NAT sul PSN e non collega a nessun gioco online... Volete risolvere o dob… - fc_believers : RT @PaXeL95: @VodafoneIT Ci sono dei problemi abbastanza gravi di NAT sul PSN e non collega a nessun gioco online... Volete risolvere o dob… - PaXeL95 : @VodafoneIT Ci sono dei problemi abbastanza gravi di NAT sul PSN e non collega a nessun gioco online... Volete riso… - ShadowKeeper_69 : @Fanculizzatrice Al primo appuntamento ci stiamo chiedendo se siete brave a letto, dal secondo in poi quando andrem… - Albicoccaccia : Coppia di amici ieri sera: -Dobbiamo darvi un annuncio! (Oddio aspettano un bambino) -Abbiamo adottata un cane dal… -