Di testa, da fuori, di rapina: i gol del Cholito Simeone (Di giovedì 18 agosto 2022) Giovanni Simeone è ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli: ecco il suo meglio nella scorsa annata a ... Leggi su video.gazzetta (Di giovedì 18 agosto 2022) Giovanniè ufficialmente un nuovo giocatore del Napoli: ecco il suo meglio nella scorsa annata a ...

pescarese1973 : @repubblica Voi state fuori TOTALE !! Ma veramente fuori di testa - NEVERVMlND : i libri di dicker mi fanno uscire fuori di testa - voguevolkov : gli americani sono veramente fuori di testa get a grip - GianBottoli : @matteorenzi La terra ti sia lieve ??? Ma sei proprio andato fuori di testa !!! - andrvmeda_ : living my life con la pioggia fuori, le finestre aperte, il silenzio totale in casa, zero pensieri in testa e con l… -