Di Maio “Invito tutti i partiti a condannare le ingerenze russe”

(Di giovedì 18 agosto 2022) ROMA (ITALPRESS) – “”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Luigi Di, intervenuto a “Tg4 – Diario del giorno” su Rete4, commentando le parole di Medvedev. “Stiamo parlando del numero 2 di Putin nel Consiglio di sicurezza russo”, ricorda. “Sono delleinaccettabili: un Paese come la Russia che si permette di dire agli italiani come votare, dal punto di vista della democrazia è inaccettabile”, spiega. “Quando i russi interferiscono nelle nostre elezioni, ne va della libertà e della sicurezza della nazione, perchè sono Paesi che vogliono venire a comandare a casa nostra”, conclude.(ITALPRESS).-foto agenziafotogramma.it-

