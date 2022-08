Controvento | un racconto dedicato ai quarant’anni di Arisa

Leggi su metropolitanmagazine

(Di giovedì 18 agosto 2022) Benvenuti nell’universo narrativo di StoryLine. In occasione dei suoiabbiamoildi oggi ad. Per realizzarlo ci siamo ispirate a diversi suoi successi per redigere un testo originale Si era ritrovata da sola con lui come non succedeva da due settimane. Erano l’uno di fronte all’altra davanti ad un piatto di spaghetti alle cipolle dopo che lui improvvisamente era rimasto a cena. Lorena pensò se chiedere di più o accontentarsi di quel periodo passato insieme dove Massimo le era stato vicino. Un inaspettato evento che non si sarebbe mai dovuto verificare dopo che il loro amore era giunto al capolinea ma che era stato voluto da un improvviso dolore senza sconti. Lorena sapeva che non cel’avrebbe fatta da sola per questo aveva deciso di chiedere aiuto nonostante ciò le costasse. Ora ...